Era la nostra maratona La storia che non c’è più Sarebbe bello riportarla

C’era una volta ladi Ferrara, quello spettacolo di podisti in festa venuti da mezza Italia per correre tra le vie della città che fu degli Estensi. C’era, appunto. Un evento – negli anni passato poi da Marathon a Half marathon – che dal 2023 non c’è più. Svanito perché, a differenza di città vicine come Bologna o Ravenna – quest’ultima, tra l’altro, lo scorso anno si è aggiudicata pure la Mezza di Comacchio –, dove sponsor e imprenditori si rincorrono per finanziare l’evento, qui nessuno – o quasi – più ci crede. L’ultimo a mollare è stato Massimo Corà, presidente dell’Atletica Corriferrara, figlio di Giancarlo, anima organizzatrice delle grandi maratone e mezze maratone nellacittà, scomparso a 68 anni nell’agosto 2014. "Da papà ho ereditato l’organizzazione, di anni ne avevo 29 – spiega Massimo, per tutti semplicemente Max – e nei dieci successivi io con il mio staff abbiamo ottenuto risultati incredibili.