Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025 domanda al via dalle 9 00 di oggi 14 aprile Chi può inserirsi in quale provincia LO SPECIALE con Video guida completa

Graduatorie GPS docenti 2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi può presentare domanda, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della domanda. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia LO SPECIALE con Video guida completa .

