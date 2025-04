Metropolitanmagazine.it - Il 15 aprile 1912 il Titanic s’inabissava nell’oceano: la storia di Jack Thayer, sopravvissuto al naufragio

«Era una notte stellata. Non c’era luna e non avevo mai visto le stelle brillare più fulgide; sembrava che volessero staccarsi dal cielo. Era una di quelle notti in cui ci si sente felici di essere al mondo». Con queste parole, qualche tempo, John BorlandIII, detto, descrisse le sensazioni provate in quel momento di calma apparente. La “notte stellata” in questione era quella a cavallo tra il 14 e il 15, e l’allora diciassettenne originario di Filadelfia si trovava a bordo del.Tutti conosciamo ladel transatlantico britannico affondatoAtlantico settentrionale, a seguito della collisione con un iceberg. La vicenda del più celebre incidente marittimo affascina da decenni generazioni di storici e curiosi ma, nell’immaginario collettivo, ilè legata a doppio laccio al kolossal del 1997 diretto da James Cameron, in cui due giovanissimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet interpretano i due innamorati per eccellenza,Dawson e Rose DeWitt Bukater.