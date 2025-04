Ilrestodelcarlino.it - L’impatto per la città. Dante e i nostri siti Unesco. Boom di ricerche online

Cinque cose da non perdere a Ravenna, Tomba diAlighieri, Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di Teodorico, Basilica di San Vitale. Sono le pagine internet del sito del turismo di Ravenna www.turismo.ra.it più visitate nel periodo tra il 3 e il 13 aprile: +56,3% in più rispetto al periodo 23 marzo-2 aprile. Nello stesso periodo il numero di pagine viste è cresciuto del 50,3% in totale e del 23,2% per le pagine visitate in lingua inglese. È il primo indice che è possibile analizzare per cercare di capireche la visita dei reali del Regno Unito ha avuto sulla promozione della nostranel mondo anglosassone. I media nazionali hanno iniziato a parlare della giornata ravennate dei sovrani inglesi il 3 aprile, e da quel giorno i dati dei visitatori del sito hanno iniziato a crescere fino al picco, ovviamente, il 10 aprile.