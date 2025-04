Fumetti di Topolino vintage in regalo agli studenti

Topolino in regalo a tutti gli scolari del secondo circolo didattico di Cesenatico. Antonio Castagnola ha incontrato i 630 bambini delle scuole, portando loro un fumetto di Topolino. Grazie alla generosità di un collezionista di Fumetti, nei mesi scorsi sono arrivati a Soccorso Letterario più di 600 Fumetti di Topolino, di quelli con cui sono cresciuti i genitori dei bambini e dei ragazzi di oggi. Così i volontari hanno deciso di confezionarli singolarmente come regalo, per dare un valore aggiunto al fumetto. Lo scopo dell’iniziativa è invogliare i bambini alla lettura. Antonio Castagnola commenta così l’iniziativa: "I sorrisi dei bambini e le loro emozioni nel ricevere un fumetto di Topolino vintage hanno reso la giornata unica. Ilrestodelcarlino.it - Fumetti di Topolino vintage in regalo agli studenti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha riscosso un grande successo l’iniziativa dell’associazione Soccorso Letterario, che nei giorni scorsi ha consegnato un fumetto diina tutti gli scolari del secondo circolo didattico di Cesenatico. Antonio Castagnola ha incontrato i 630 bambini delle scuole, portando loro un fumetto di. Grazie alla generosità di un collezionista di, nei mesi scorsi sono arrivati a Soccorso Letterario più di 600di, di quelli con cui sono cresciuti i genitori dei bambini e dei ragazzi di oggi. Così i volontari hanno deciso di confezionarli singolarmente come, per dare un valore aggiunto al fumetto. Lo scopo dell’iniziativa è invogliare i bambini alla lettura. Antonio Castagnola commenta così l’iniziativa: "I sorrisi dei bambini e le loro emozioni nel ricevere un fumetto dihanno reso la giornata unica.

Potrebbe interessarti anche:

Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage

Come ogni quarto fine settimana, il mercatino di Piazza dei Ciompi con i suoi dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage torna ad adornare la piazza. L’associazione culturale Fumetti e ...

Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage

Come ogni quarto fine settimana, il mercatino di Piazza dei Ciompi con i suoi dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage torna ad adornare la piazza. L’associazione culturale Fumetti e ...

Due giorni con Matteo Gaspari tra fumetti, critica e promozione della lettura

LEVERANO - Nell’ambito del progetto "Passante Letterario. Libri, lettori, nuovi linguaggi, connessioni", vincitore del bando Città che legge (Centro per il libro e la lettura), il Comune di ...

Fumetti di Topolino vintage in regalo agli studenti. Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 7 e domenica 8 dicembre: dalla Fiera Nazionale del Panettone e del Pand. L’idrovolante di Pippo e il biplano di Topolino in regalo con i prossimi numeri del fumetto. Topolino, 75 anni e non sentirli. Un albo da collezione per festeggiarlo. 9 grandi classici a fumetti in edizione deluxe. Smeg celebra il compleanno di Topolino con un frigo in edizione limitata. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Fumetti a 630 bimbi delle scuole per invogliarli alla lettura - Un fumetto di Topolino in regalo a tutti gli scolari del Secondo Circolo Didattico di Cesenatico. Accadrà giovedì mattina, ...

Scrive romait.it: QUESTO FUMETTO DI TOPOLINO VALE UNA FORTUNA | Scopri se hai una copia con questo codice: preparati a comprare casa nuova - Se hai questo fumetto di Topolino tra i libri, allora potresti diventare ricco. Ecco qual è quello più ricercato. In lingua originale è noto come Mickey Mouse e fu creato nel 1928 da Walt Disney. In ...