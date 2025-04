Attenzione alla truffa del doppio Spid

Spid (Sistema pubblico di identità digitale), vale a dire un codice informatico che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di alcuni privati, ad esempio permette di accedere ai servizi fiscali e di richiedere i rimborsi Irpef. I criminali informatici hanno trovato il modo di speculare anche su questa pratica, attraverso la truffa del doppio Spid: acquistano su Telegram per poche decine di euro pacchetti di documenti italiani (tessere sanitarie, carte d’identità), attivano un secondo Spid con lo stesso codice fiscale ma con mail e telefono diversi e modificano gli Iban registrati su Inps e Agenzia delle entrate, deviando stipendi, pensioni e rimborsi, che quindi non arrivano a chi ne ha diritto ma ai truffatori. Ilgiorno.it - Attenzione alla truffa del doppio Spid Leggi su Ilgiorno.it Razzante* ?innovazione tecnologica è in grado di semplificare e facilitare il rapporto con il fisco, anche in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma può altresì moltiplicare i rischi per i contribuenti. Nella stagione del 730, infatti, milioni di italiani si affidano allo(Sistema pubblico di identità digitale), vale a dire un codice informatico che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di alcuni privati, ad esempio permette di accedere ai servizi fiscali e di richiedere i rimborsi Irpef. I criminali informatici hanno trovato il modo di speculare anche su questa pratica, attraverso ladel: acquistano su Telegram per poche decine di euro pacchetti di documenti italiani (tessere sanitarie, carte d’identità), attivano un secondocon lo stesso codice fiscale ma con mail e telefono diversi e modificano gli Iban registrati su Inps e Agenzia delle entrate, deviando stipendi, pensioni e rimborsi, che quindi non arrivano a chi ne ha diritto ma aitori.

