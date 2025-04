ASL Lecce 2025 ricerca psicologi educatori e altri professionisti BANDI

L'ASL di Lecce apre le porte a nuovi incarichi professionali nell'ambito del Piano regionale per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. L'azienda sanitaria pugliese ha avviato selezioni pubbliche per assumere psicologi, educatori, logopedisti, assistenti sociali e neuropsicomotricisti. I candidati interessati hanno tempo fino al 26 aprile 2025 per inviare la propria domanda.

