violenza sessuale, se ne era andato dalla sua abitazione. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo, che lo hanno denunciato per evasione alla Procura della Repubblica. Ulteriormente nei guai è finito un 27enne fermano, già indagato per il reato di violenza sessuale, commessa a Civitanova nei confronti di due ragazze la mattina del 16 agosto 2024. Il giovane fermano si trovava nei pressi del sottopasso del lungomare nord di Civitanova Marche e, alla vista della due ragazze, di cui una minorenne, si era scagliato contro di loro, palpeggiandole violentemente nelle zone intime ed in più punti del corpo. Il 27enne aveva poi mostrato i genitali alle vittime e simulato un atto di masturbazione, per poi scappare e dileguarsi su una bicicletta per le vie cittadine. Ilrestodelcarlino.it - In arresto per violenza sessuale, ma era in giro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per una duplice, se ne era andato dalla sua abitazione. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo, che lo hanno denunciato per evasione alla Procura della Repubblica. Ulteriormente nei guai è finito un 27enne fermano, già indagato per il reato di, commessa a Civitanova nei confronti di due ragazze la mattina del 16 agosto 2024. Il giovane fermano si trovava nei pressi del sottopasso del lungomare nord di Civitanova Marche e, alla vista della due ragazze, di cui una minorenne, si era scagliato contro di loro, palpeggiandole violentemente nelle zone intime ed in più punti del corpo. Il 27enne aveva poi mostrato i genitali alle vittime e simulato un atto di masturbazione, per poi scappare e dileguarsi su una bicicletta per le vie cittadine.

