Domani l’ispezione slitta l’addio a Pietro Era amico di tutti

Pietro Fabiani, che ha perso la vita sabato dopo essere stato travolto da un trattore mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la Septempedana. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; il pm Stefania Ciccioli ha disposto l'ispezione cadaverica, che dovrebbe essere effettuata Domani mattina all'obitorio di Macerata dal medico legale Roberto Scendoni. Intanto continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza per i genitori Gabriele e Margherita e la sorella Federica. Fabiani lavorava nell'azienda di famiglia, sempre a Montecassiano, nel settore artigiano-manifatturiero. "Era un ragazzo benvoluto da tutti in paese – ricorda un caro amico –. Pietro aveva giocato per tanti anni a calcio, dalle giovanili in poi, anche nella squadra locale nel ruolo di difensore; poi dopo il calcio, negli ultimi anni, si era appassionato alla bicicletta.

