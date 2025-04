Gamerbrain.net - Steel Seed Recensione: Storm in a Teacup è tornata con una nuova perla

creatura dello studio italianoin a, ci catapulta in un mondo morente, dove l’umanità sopravvive sotto il giogo freddo e asettico delle macchine. Dopo l’intrigante Close to the Sun, il team romano torna con un’esperienza più cupa, introspettiva e stratificata, che mescola furtività, azione e narrazione con sorprendente equilibrio.Un mondo che respira tecnologia e decadenzaIl futuro disegnato inè tanto affascinante quanto angosciante: un’umanità confinata in una struttura sotterranea, vittima e al contempo protetta da un’intelligenza artificiale onnipresente. Gli ambienti sono labirintici, freddi, dominati dal metallo e dal silenzio, interrotti solo dai passi di pattuglia dei droni e dai sussurri di terminali abbandonati. È un mondo narrato più che spiegato, dove ogni dettaglio ambientale sussurra pezzi di storia a chi ha la pazienza di ascoltare.