Roma: per 11 strutture alberghiere, sanzioni per oltre 70 mila euro

In vista dell’avvio dell’anno giubilare e del previsto afflusso di turisti, su tutte le 11selezionate nelle aree della stazione Termini e del rione Esquilino, con specifica attenzione verso le, extre verso i bed and breakfast, sono state riscontrate irregolarita’.Per questo motivo leleammontano a70.Tra le violazioni piu’ rilevanti, si segnalano la mancata adozione o esposizione del Codice identificativo nazionale (Cin), obbligatorio per tutte lericettive dal 1 gennaio 2025, la mancata esposizione del listino prezzi e la violazione delle normative antincendio, nonche’ l’installazione permanente di letti in sovrannumero. Saranno valutati anche gli aspetti di natura fiscale.In particolare, fra le, una e’ stata riservata anche a un affittacamere completamente abusivo, per cui e’ stata irrogata una sanzione di20e una diffida a proseguire l’attivita’ imprenditoriale.