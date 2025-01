Ilrestodelcarlino.it - Noi Meldolesi, pressing sulla giunta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Indebitamento in crescita e opere pubbliche in ritardo. Il gruppo consiliare Noiè preoccupato per il bilancio di previsione 2025, approvato dal consiglio comunale (Noiha espresso voto contrario). "Il 2024 ha chiuso con 10,396 milioni di indebitamento e nel 2025 quest’ultimo è previsto in aumento – spiegano i consiglieri Andrea Di Biase, Giorgia Ulderici e Riccardo Samuele Cappelli –: solo in questi ultimi anni è salito di 2 milioni e mezzo". Le opere pubbliche in ritardo "sono il cimitero, il polo scolastico, la torre di Teodorano e l’area Hesperia –. specificano poi i tre esponenti della minoranza –. È mancata un’adeguata sorveglianza da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione durante le fasi esecutive e realizzative delle opere. La gestione dei progetti, avviati con ritardo, non ha tenuto conto delle necessità della collettività, accrescendone il disagio e la sfiducia nelle istituzioni.