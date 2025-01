Tpi.it - La Casa Bianca pubblica una foto di 9 migranti in catene verso il rimpatrio: “Trump invia un messaggio forte al mondo”

Nove immigrati con le manette ai polsi e una catena di ferro stretta in vita si imbarcano in fila indiana su un volo militare degli Stati Uniti che li rimpatrierà nel loro Paese d’origine. È lata sui social dall’account ufficiale dellaoggi, venerdì 24 gennaio, a quattro giorni dall’insediamento alla presidente di Donald.Sull’immagine campeggiano due scritte: in alto “Promesse fatte, promesse mantenute” e in basso, in caratteri più grandi, “I voli per i rimpatri sono iniziati”.“Come promesso, il presidentestando unal: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze”, si legge nella didascalia che accompagna lo scatto.Just as he promised, Presidentis sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences.