Ilrestodelcarlino.it - Grande ritorno dei Dirotta su Cuba

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sbarcano i ritmi dei "su", stasera dalle 22,15 al circolo Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, dove la band toscana guidata dalla voce di Simona Bencini torna a riproporre i suoi grandi successi, come la notissima "Gelosia", diventata un vero e proprio tormentone nella metà degli anni Ottanta, quando quel brano ottenne a lungo i primi posti delle principali classifiche dei dischi più gettonati e ascoltati. Il gruppo ha lanciato verso il successo la cantante, accompagnata da Rossano Gentili, Stefano De Donato, protagonisti di una avventura artistica davvero emozionante. Ormai a trent’anni dall’uscita del leggendario singolo "Gelosia", i "su" propongono il loro "Let’s Celebrate Tour". E dopo il concerto, stasera al Fuori Orario, è in programma uno scatenato "Help Party" anni 90-00, con dj set musicale.