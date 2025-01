Quifinanza.it - Ex Ilva, dal Governo arrivano 250 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale

L’offerta giusta ancora non c’è e così dalaltri 250diper l’ex. Una decisione presa per evitare che a Taranto si fermi la produzione, mentre i commissari lavorano per valutare i profili dei gruppi che hanno presentato un’offerta per prendere possesso di tutti gli stabilimenti e dei rami d’azienda. E intanto non si placano le polemiche dei sindacati, che chiedono chiarezza sul prelievo delle risorse dal patrimonio già destinato a finalità di ripristino ambientale.L’aiuto delall’exCon un decreto-legge, il Consiglio dei Ministri ha deciso di mettere in campo nove misure perlaproduttiva ed occupazionale degli impianti della fabbrica. In attesa dell’offerta giusta. Perché le tre proposte principali per acquisire l’exal momento non sono risultate soddisfacenti.