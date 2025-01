Liberoquotidiano.it - Anche Elodie scarica la Schlein: "Perché perde credibilità"

Alla fine rimarranno solo Sandro Ruotolo e Marco Furfaro. Per il resto, povera Elly, è l'ora di una malinconica solitudine: non c'è praticamente più nessuno che sembri prendere sul serio l'ipotesi di unapremier, di una segretaria del Pd capace di costruire e guidare una coalizione credibilmente alternativa al centrodestra. Soltanto nell'ultima settimana abbiamo notato e annotato alcune critiche ficcanti su Stampa e Repubblica, le bacchettate di Romano Prodi, sempre più insofferente nei confronti dell'inquilina del Nazareno, la presa di distanza – garbata ma politicamente durissima – di Luigi Zanda, il protagonismo di Paolo Gentiloni (che di tutta evidenza punta in prima persona al ruolo di federatore), più l'attivismo del gruppo cattodem Ruffini-Castagnetti-Delrio, che dalle parti dipensano di tacitare con un pacchetto di seggi sicuri nel listone del Pd del 2027, ma le cui ambizioni sono forse ben superiori.