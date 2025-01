Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo acquistare TikTok. Ho radunato un gruppo di miliardari, abbiamo un’offerta pronta”: la promessa di Mr. Beast, lo youtuber più famoso al mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È lopiùalcon oltre 340 milioni di iscritti sul suo canale. Ora, però, punta ancora più in alto: acquisiree diventarne il CEO. Sembrerebbe sia questo il prossimo progetto di Jimmy Donaldson, meglio conosciuto con il nome di Mr., seguitissimo dai giovani, e non solo, per le sue sfide, alcune bizzarre e divertenti, altre di carattere ambientale e sociale, che da anni attirano milioni di appassionati sul suo canale YouTube.E sembra che sia propriol’ultima sfida che si è posto Donaldson. La piattaforma cinese, infatti, è stata bandita negli Stati Uniti dalla Corte Suprema americana. E, infatti, i circa 170 milioni di utenti statunitensi si sono visti bloccare, negli scorsi giorni, l’accesso all’applicazione. Mr.ha visto l’opportunità e ha voluto coglierla, quindi, sui social, ha immediatamente messo in chiaro le sue intenzioni: “Ho appena finito un incontro con undi