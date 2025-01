Thesocialpost.it - Trump più duro di Biden su Putin? Analisi sulle strategie di sanzioni e diplomazia USA-Russia

Leggi su Thesocialpost.it

Nel panorama geopolitico globale, le relazioni tra Stati Uniti ehanno una rilevanza cruciale. Da sempre, leadottate dai leader statunitensi nei confronti di Mosca hanno suscitato dibattiti accesi eapprofondite. Con l’alternarsi di amministrazioni diverse, da, ci interroghiamo su quanto e come siano cambiate le politiche die laamericana nei confronti dellae del suo presidente, Vladimir. In questo articolo, esploreremo le dinamiche di questeper comprendere sesia stato veramente piùdinella sua politica estera verso la.Leggi anche Allarme nave spia russa nelle acque europeeL’evoluzione dellevs.nel contesto dellaDurante l’amministrazione, lecontro lasono state intensificate in una serie di occasioni.