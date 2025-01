Iltempo.it - Segre rinuncia al Memoriale della Shoah. Il figlio: "Amareggiata" dagli insulti

L'uscita del documentario di Ruggero Gabbai "Liliana" in occasione del GiornoMemoria ha risvegliato gli odiatori sui social e la protagonista, la senatrice a vita Lilianasopravvissuta ai campi di concentramento durante l'Olocausto ha comunicato dire a partecipare a una iniziativa aldi Milano. Il motivo, però, non sono gliricevuti. "Mia madre è molto stanca, essendo una persona di 94 anni. Proprio per questa stanchezza aveva già deciso di ridurre gli impegni alla celebrazione al Quirinale per il GiornoMemoria, che quest'anno sarà il 28 gennaio perché il 27 il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz. Sicuramente è, ma non si fa intimidire", ha spiegato poi ilLuciano Belli Paci, interpellato da LaPresse sulla valanga diche ha travolto i cinema che stanno proiettando il documentario sulla vitamadre.