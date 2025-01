Quotidiano.net - “Nave spia” russa nella Manica, Londra avverte Putin: “Sappiamo cosa state facendo”. E schiera la Royal Navy

Roma, 23 gennaio 2025 – Unain acque britanniche “sorpresa” dallaa navigare sopra cavi sottomarini, proprio mentre il governo di Starmer continua a fornire aiuti all’Ucraina per contrastare l’avanzata di Mosca, e nel bel mezzo dell’inchiesta che vede il Cremlino sul banco degli imputati per sospetti danneggiamenti di cavi sottomarini nel Mar Baltico. Insomma c’è quanto basta per alimentare più di qualche tensione a livello internazionale. E difatti il segretario alla Difesa britannico John Healey ha avvertitochenon esiterà ad adottare "misure forti per proteggere il Regno Unito". Secco del Cremlino, che ha rifiutato di commentare la presenza di una presunta "" rilevata dain acque britanniche e con cui si sospetta che Mosca stia cercando di sabotare le infrastrutture sottomarine occidentali.