Lanotiziagiornale.it - Intelligenza artificiale, la nuova guerra già persa dall’Europa: l’Ue stanzia 750 milioni contro i 500 miliardi degli Usa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’è diventata il nuovo terreno di sgeopolitico tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. L’annuncio di un piano da 500di dollari per il potenziamento dell’IA da parte dell’amministrazione Trump ha il sapore di un guanto di sfida, una dichiarazione di intenti che mira a consolidare la supremazia americana nel settore. Non è solo una questione tecnologica, è una partita politica: chilla l’IA,lla il futuro.L’Europa in affannoIn Europa, i leader si affrettano a rispondere. Ursula von der Leyen ha più volte sottolineato l’ambizione di fare dell’Unione europea un leader globale nell’innovazione tecnologica. Ma la portata del piano statunitense – che prevede infrastrutture avanzate, come un nuovo data center in Texas, e partnership con giganti del settore – lascia l’Europa indietro, bloccata da budget frammentati e obiettivi meno aggressivi.