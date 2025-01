Ilrestodelcarlino.it - Festa per i sedici anni del centro culturale Auser

Domenica 23 febbraio, dalle 15 in poi,per il 16° compleanno del circolo ricreativo eGiulio Cesare, in via Firenze 4 a Gatteo Mare. Ci saranno un grande buffet e la torta per tutti. Fondato nel 2009, il circolo ricreativo eGiulio Cesare di Gatteo Mare conta circa 250 soci, dal 2016 presidente è Terzo Tosi, organizza vari tornei di biliardino, scala 40 e poi tombole, pilates e ginnastica dolce, cene sociali con i soci chef Egisto Dall’Ara, Alessandra Baruzzi, Ornella Morigi, Francesca Farabegoli, Annamaria Gigliola Fabbri e Francesca Puleo e le "regine" della sagra della cantarella. Il Giulio Cesare è l’unico circolo ricreativo eche esiste a Gatteo Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzogiorno fino a tarda sera. Commenta il presidente Terzo Tosi: "Fino al 2009 per gli adulti, gli anziani e, soprattutto le signore, da ottobre ad aprile era un problema dove potere passare una serata in compagnia.