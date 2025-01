Lapresse.it - Felice Maniero “picchia un’altra donna”, nuovi guai per l’ex boss della Mala del Brenta

, exdel, dovrà indossare il braccialetto elettronico per averto. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’uomo è stato denunciato per averto con schiaffi e pugni una, sua familiare.“Faccia d’angelo”, come era soprannominato, oltre al braccialetto elettronico, dovrà rispettare anche il divieto di avvicinamento alla vittima. Nel 2023,aveva finito di scontare una precedente condanna a quattro anni per maltrattamenti sulla ex compagna. Era stato arrestato nell’ottobre del 2019 a Brescia, dove viveva con un nuovo nome.e ladelNata come una piccola banda dedita al furto di alimenti, bestiame e capi di pellame, ladel‘capitanata’ davide la luce negli Anni ’70, diventando un vero e proprio gruppo criminale di stampo mafioso, l’unico nato nel Nord Italia.