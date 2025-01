Anteprima24.it - Fapas, domenica 26 gennaio l’open day presso la nuova sede

Tempo di lettura: < 1 minuto262025, l’Ente di Formazione, Formazione Artistica Per Acconciatori nel Sannio, organizza un Open Dayla suastruttura operativa (in via Antonio Abete, n.10, alla c.da Pezzapiana di Benevento). ùDalle ore 9.30 alle 14.30, verrà presentata al pubblico l’intera offerta formativa dellache prevede, tra gli altri, anche i corsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) completamente gratuiti ed i corsi di Estetica ed Acconciatore. Durante la giornata, sono previste: dimostrazioni delle attività svolte dagli alunni; visite alle aule-didattiche di ultima generazione tecnologica ed esibizioni pratiche nei corner dedicati.AlDay, saranno presenti: Angelo Iscaro, Direttore, lo staffal completo come pure l’intero corpo docente della scuola.