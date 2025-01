Quotidiano.net - Energia solare supera il carbone nella produzione elettrica Ue 2024: rinnovabili al 47%

L'hato ildi elettricità dell'Ue nel, con la quota di energiein aumento a quasi la metà del settore energetico del segmento, secondo un rapporto pubblicato oggi. Nel frattempo ladi gas è diminuita per il quinto anno consecutivo e l'alimentata da combustibili fossili è scesa a un "minimo storico", ha affermato il think tank sul clima Embersua European Electricity Review 2025. "Il Green deal europeo ha portato a una profonda e rapida trasformazione del settore energetico dell'Ue", ha affermato il think tank. "L'è rimasta la fonte diin più rapida crescita nell'Ue nelndo per la prima volta il. L'eolica è rimasta la seconda fonte didell'Ue, sopra il gas e sotto il nucleare".