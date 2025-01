Oasport.it - Australian Open, Sabalenka in lizza per la tripletta, Keys vuole completare l’upset

Arynae Madison. Saranno loro a giocarsi il titolo femminile deglinell’ultima tappa dello Slam oceanico. La favorita d’obbligo contro l’outsider: una storia vecchia come il mondo, che terrà incollato tutto l’universo tennistico.Per la bielorussa è arrivata la ventesima vittoria di fila a Melbourne Park, l’undicesima stagionale a fronte di nessuna sconfitta in questo 2025, trentaquattresima nelle ultime trentasei sul cemento: un cammino impressionante. Nemmeno l’amica del cuore Paula Badosa ha potuto fare qualcosa contro la numero 1 al mondo che, così come le grandi campionesse, ha alzato i giri del motore nella seconda settimana mostrandosi molto più convincente rispetto a quanto visto nei primi giorni.Invece l’americana ottiene la vittoria più prestigiosa della propria carriera superando Iga Swiatek e guastando dunque la finale da sogno tra le prime due giocatrici del seeding.