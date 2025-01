Lortica.it - Arezzo verso il futuro: il nuovo quartiere “terzo luogo” prende forma

Incontro Pubblico sulla Variante al Piano Strutturale: Rigenerazione dell’Area Ex-Scalo MerciQuesta mattina, presso gli Uffici del Servizio Governo del Territorio, si è svolto un incontro pubblico per illustrare i contenuti della variante al piano strutturale e al piano operativo, necessaria alla realizzazione del piano attuativo per l’area ex-scalo merci di. L’incontro, previsto dalla legge regionale, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire il progetto che trasformerà questo spazio in unmoderno e funzionale, diventando un vero e proprio “”.Il progetto prevede la costruzione dell’edificio “New Public Library”, ampi spazi verdi e per il tempo libero, oltre a servizi alla cittadinanza e attività commerciali, per creare un ambiente in grado di favorire l’incontro e la socializzazione della comunità.