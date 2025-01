Panorama.it - "Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti": un ritratto umano del conflitto

Il 31 gennaio arriva su Apple TV+ una docuserie imperdibile: ": lache hagli". Narrata dalla voce inconfondibile del candidato all’Oscar® Ethan Hawke (Training Day, Boyhood), questa produzione in sei parti offre una prospettiva intima e unica su uno dei conflitti più divisivi della storia americana, commemorando il 50° anniversario della caduta di Saigon e della fine delladel.La serie si distingue per il suo approccio profondamente. Combinando testimonianze in prima persona, rari filmati d’archivio e incontri commoventi tra veterani, ": lache hagli" si spinge oltre i titoli dei giornali per esplorare le vite dei soldati, dei civili coinvolti nel, dei manifestanti contro lae dei sopravvissuti.