Liberoquotidiano.it - "Sono qui a piangere". Trump, la sceneggiata di Friedman da Floris: subito stroncato | Video

A Di Martedì va in scena la disperazione dei progressisti che non accettano ancora la vittoria dialle presidenziali. E il giuramento del 20 gennaio è stato il colpo di grazia. Così Alansi pone alla testa delle truppe di prefiche e piange in studio. Una scenaggiata d'altri tempi. Prima lo scontro con Gianni Scipione Rossi che ascoltando le parole diafferma: "A me sembra di avere davanti l'antiamericano italiano, una sorta di parodia". E ancora: "Noi abbiamo bisogno di avere rapporti con tutti, anche con gli Stati Uniti di". A questo puntosi dispera e afferma: "Ioqui e piango per il mio Paese, per quello che accadrà.fiero di essere americano". Ma Scipione Rossi lo gela: "Piangiamo quandofarà cose sbagliate, ma non prima, mi sembra assurdo".