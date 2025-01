Tpi.it - Ritrova la madre biologica dopo 20 anni grazie ai social: “È il giorno più bello della mia vita”

Una ragazza di Faenza, in provincia di Ravenna, hato la suavent’ai.Alisia, nata nel 2001, era stata data in adozione quando aveva 3, e già all’età di 10aveva iniziato a cercare i suoi genitori biologici per conoscere le proprie origini.Il lieto fine è arrivato pochi giorni fa, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 16 gennaio 2025, quando laha risposto a un suo appello suie le ha scritto su Messenger. “È ilpiùmia. Ci siamote”, spiega commossa la ragazza.A raccontare la vicenda è la giornalista Laura Guerra dell’edizione ferrarese de Il Resto del Carlino. Proprio pochi giorni prima delmento, Alicia aveva ripercorso la sua storia con il giornale: “L’ultima volta che ho visto mia mamma– aveva detto – avevo 3e mia sorella uno e mezzo.