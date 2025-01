Notizie.com - Orrore in Germania, cosa sappiamo finora dell’attacco con coltello: un bimbo di 2 anni e un passante uccisi da un richiedente asilo

“Non riesco a togliermi le immagini dalla testa”, ha affermato un testimone. Laè stata scossa in queste ore da un nuovo attacco avvenuto in strada in pieno giorno: tra le vittime c’è un bambino di appena 2di origine marocchina.incon: undi 2e unda un(TWITTER FOTO) – Notizie.comLa tragedia è avvenuta nel parco pubblico di Schontal, ad Aschaffenburg, in Baviera. Stando alle prime ricostruzioni un uomo armato di, poi fermato dalla polizia, ha preso di mira educatori e bambini di unnido delle vicinanze.Il parco Schöntal un “luogo pericoloso”Bloccato dalla polizia Enamullah O., un 28enne afghano ospite di un centro per richiedentiin “attesa” di essere espulso in quanto la sua pratica è stata respinta.