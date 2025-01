Thesocialpost.it - Neonati morti a Parma, la difesa di Chiara Petrolini prova a evitarle il carcere: “Troppo nota, non può più uccidere”

La drammatica vicenda di, la 21enne accusata dell’omicidio di dueappena nati in provincia di, continua a far discutere. Ladella giovane aveva presentato un’istanza al Tribunale del Riesame di Bologna per evitare ilin attesa del processo, ma i giudici hanno respinto la richiesta.Leggi anche:sepolti a Traversetolo, dissequestrata la casa diLa strategia dellaSecondo quanto riportato da Repubblica, l’avvocato difensore ha sostenuto che l’enorme esposizione mediatica della vicenda renderebbe impossibile perreiterare il reato. “La vita dell’indagata viene pubblicamente vivisezionata, spettacolarizzata, giudicata, e di qui ai prossimi anni certamente non si verificheranno più le condizioni che hanno consentito la realizzazione delle condotte oggetto di imputazione”, si legge nell’istanza.