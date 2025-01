Lanazione.it - Montale, da febbraio ispettori ambientali di Alia Multiutility in azione

(Pistoia), 22 gennaio 2025 - Glidiallargano il loro raggio d'e, a partire da, entreranno in servizio anche nel territorio di. Sono più di 30 i Comuni della Toscana centrale, fra i 65 gestiti da, che hanno deciso di avvalersi dell’opera degli, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normativee il mantenimento del decoro urbano. Collabore decoro urbano ‘Mantenere il decoro dei vari territori è un gioco di squadra, così come garantire la tutela dell’ambiente. Sono azioni che nascono da atteggiamenti condivisi, ma anche dall’attenzione e dalla sensibilità per ciò che ci circonda, e che partono dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi.