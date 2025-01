Terzotemponapoli.com - Kolo Muani alla Juventus: tutto pronto per l’ufficialità

Una trattativa complessa ma risoltaLaè pronta ad accogliere Randal. Dopo settimane di trattative, i bianconeri possono finalmente ufficializzare l’arrivo dell’attaccante francese, che giunge in prestito dal Paris Saint-Germain. Decisivo è stato lo sblocco di uno slot nella rosa parigina, occupato inizialmente da Juan Bernat. Il terzino spagnolo, passato al Villarreal in prestito, ha risolto il suo contratto con il PSG, completando così il trasferimento a titolo definitivo al club spagnolo., una pedina chiave per MottaL’attaccante francese, allenato in questi giorni da Thiago Motta in attesa del, rappresenta un rinforzo di primo livello per la. La sua velocità, la capacità di attaccare gli spazi e il fiuto del gol lo rendono un profilo ideale per il gioco di Motta.