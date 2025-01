Inaugurato a Poggio a Caiano il cantiere dei lavori per la nuova Casa di comunità

Leggi su Corrieretoscano.it

dal presidente della Regione Eugenio Giani l’avvio deiper ladidi. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Riccardo Palandri, il direttore generale Valerio Mari e il presidente Sds Prato Sandro Malucchi che è anche presidente della Conferenza dei sindaci. Per la direzione aziendale Asl Toscana centro erano, inoltre, presenti, le dottoresse Simona Dei e Rossella Boldrini, rispettivamente direttore sanitario e direttore dei servizi sociali.“Quella di puntare sulla crescita della sanità territoriale e sulle case ed ospedali diè stata una scelta politica – rivendica il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Vogliamo avvicinare i servizi ai cittadini, portarli in maniera diffusa dove i toscani vivono venendo incontro in questo modo ai bisogni anzitutto di anziani e malati cronici.