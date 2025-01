Quotidiano.net - Food for Gaza: Tajani annuncia assistenza sanitaria per bambini oncologici di Gaza

Nella riunione di oggi di 'for' convocata dal ministro degli Esteri Antonioè stato affrontato a fondo il tema dell'immediata da offrire alla popolazione della Striscia. Il ministro è rientrato lunedì dalla Palestina con la richiesta di accogliere in Italia un primo gruppo di 21malati. Su questo stanno già lavorando alcune Regioni e Policlinici universitari, già mobilitati in azioni diinternazionale. La riunione odierna ha aperto una nuova fase dell'aiuto alla popolazione in Medio Oriente per una vera ricostruzione del tessuto sociale della Striscia, all'indomani del cessate il fuoco tra Israele e Hamas e dell'annuncio, da parte del ministro, di un nuovo stanziamento da 10 milioni di Euro per interventi di emergenza in occasione dell'ultima missione in Israele e Palestina.