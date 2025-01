Ilfattoquotidiano.it - Chi è la vescova Mariann Budde, che ha chiesto a Trump di essere “misericordioso” su gay e migranti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con tono pacato, soave, guardandolo dritto negli occhi, gli hadi “avere misericordia” per tutte le persone che, ora che si è insediato, “hanno paura”. In particolare per i figli che temono diseparati dai loro genitori, sprovvisti di documenti; per “bambini gay, lesbiche e transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti, alcuni dei quali temono per le loro vite”. Ma il sermone didella diocesi episcopale di Washington, non è piaciuta a Donald, che ha detto: “Poteva fare di meglio”. Sui social, invece, la guida spirituale è stata ricoperta da una valanga di commenti di stima, per avere ricordato cosa sia il vero spirito cristiano, per avere parlato chiaro davanti al presidente, per non essersi fatta intimidire. Ma c’è anche chi le ha recriminato di esprimere posizioni politiche durante un sermone.