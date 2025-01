Amare da morire | trailer della commedia romantica  spagnola in arrivo su Apple TV+

Leggi su Cinefilos.it

dainsuTV+TV+ ha svelato ildida– precedentemente “Love You to Death” (“A muerte”) – laromantica in linguadi Atresmedia TV, creata dal regista nominato al Premio Goya Dani de la Orden (“Casa en Flames”). La serie, interpretata da Verónica Echegui (“Origini segrete”) e Joan Amargós (“Show Yourself”), farà il suo debutto suTV+ il 5 febbraio con i primi due episodi dei sette totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 12 marzo.Di cosa parladadaracconta la storia del cauto Raúl (Amargós), che si riavvicina a Marta (Echegui), spirito libero e appena rimasta incinta, dopo la diagnosi di cancro al cuore. I due riprendono un’amicizia iniziata durante l’infanzia e, in un rapporto unito dal destino, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore.