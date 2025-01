Secoloditalia.it - Trump rottama auto elettriche e ius soli: ecco i primi ordini esecutivi del nuovo presidente Usa

Washington ha smesso di trattenere il fiato. Donald J.è tornato. Non appena insediato come 47°degli Stati Uniti, il tycoon dà il via a una raffica di, revocando ben 78 provvedimenti firmati dal vecchio Joe Biden. Mentre gli oppositori si affrettano a criticare quella che definiscono “teatralità“, ilrivendica con decisione la sua visione: un’America che ruggisce, che si ritira dai compromessi globali e impone la propria narrativa, tanto all’interno quanto sullo scacchiere internazionale. «Da questo momento in poi, il declino dell’America è finito».Immigrazione: il pugno duro e il ritorno del muroNon è servito attendere il secondo giorno.dichiara «emergenza nazionale» al confine meridionale, mobilitando le risorse del Pentagono per riprendere la costruzione del muro, simbolo del suo primo mandato.