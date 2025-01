Thesocialpost.it - SuperEnalotto, vincita pazzesca in Italia! Una cifra davvero da capogiro

Un giocatore fortunato delha realizzato un 5+1 oggi, martedì 21 gennaio 2025, vincendo oltre mezzo milione di euro. La somma esatta dellaè di 556.616,97 euro. La schedina che ha registrato la combinazione vincente è stata giocata a Magherno, in provincia di Pavia, presso una tabaccheria situata in via Roma, 188, secondo quanto riportato da Agipro.Leggi anche: Cosenza, neonata di appena un giorno rapita in ospedale: ricercata una donnaNella prima estrazione della settimana non è stato realizzato alcun “6”, facendo così aumentare il jackpot a oltre 61,8 milioni di euro. L’ultimo “6”, del valore di 89,2 milioni di euro, è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in Trentino. Nell’estrazione di oggi, relativa al concorso numero 12 del, è stata registrata anche unadi 5, che ha fruttato al giocatore 179.