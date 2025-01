Inter-news.it - Stankovic perso? Non del tutto! L’Inter può avanzare due jolly – CdS

Filipfin qui autore di una stagione molto positiva al Venezia, tanto da essere il portiere con più parate da ottobre ad ora. Il ragazzo, ceduto in prestito in estate dal, presto saràdei lagunari. Ma Viale della Liberazione ha ancora chance di riprenderselo.LA SITUAZIONE – Sul Corriere dello Sport, oltre a parlare del futuro dei fratelli Esposito, si è illustrata la situazione anche diJr, figlio di Deki e portiere del Venezia. Il figlio d’arte sta disputando una stagione veramente positiva in Laguna, dopo una primissima parte guardata dalla panchina. In estatelo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto, che diventerà un obbligo a determinate condizioni. Il Venezia, quindi, si appresta a prenderselo definitivamente anche semantiene ancora due importantida giocare e che gli saranno utili nel caso in cui, in futuro, vorrà riportare alla casa base il portiere.