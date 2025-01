Universalmovies.it - Silenzio! | Il film con François Civil dal 27 febbraio al cinema

No.Mad Entertainment ha presentato stamattina il trailer di!, ildi Teddy Lussi-Modeste, con protagonista.Ilarriverà in Italia dal 272025 dopo aver conquistato la stampa francese, e porterà in scena una storia vera ambientata tra i banchi di scuola.! è descritto come un dramma dai toni del thriller, scritto dallo stesso regista con Audrey Diwan, che vede protagonista, attore già apprezzato nel personaggio di D’Artagnan nella saga “I Tre Moschettieri” e nelrecord di incassi in Francia “L’amore folle”, presentato in anteprima e in competizione ufficiale all’ultimo Festival di Cannes 2024 (i vincitori).?Trama Ufficiale: Julien è un giovane insegnante di lettere. Deciso e volenteroso, cerca di creare un legame forte con i suoi studenti per renderli partecipi.