Ilgiorno.it - Sette società brianzole “cannibalizzate” dalla ‘ndrangheta: condannato il nipote del boss Cosimo Maiolo

Leggi su Ilgiorno.it

Vimercate (Monza Brianza) – Giovanni, 46 anni,del, è statoin primo grado con rito abbreviato a due anni di carcere, in continuazione con altre precedenti condanne, nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di finanza sullain Brianza. L’indagine riguardavache sono state “” e poi abbandonate in stato di insolvenza, gravate da debiti erariali che non venivano saldati. Secondo l’accusa, il denaro delle– operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie – veniva monetizzato con prelievi giornalieri di contante presso gli sportelli bancomat da due prestanome, e poi direttamente consegnati alle famiglia diradicate a Pioltello. Insieme aè stato, a un anno e quattro anni di reclusione, anche A.