Terzotemponapoli.com - Mora: “Napoli, con Conte squadra solida e compatta”

Nicola, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Atalanta-? Vuol dire che ilha fatto grandissimi passi in avanti, conè tornata una. Il cammino del? Dopo Juve e Roma, con risultati positivi, ilpuò dire che c’è per lo Scudetto. Con la vittoria a Bergamo, può dire che può recitare un ruolo importante in questo campionato. Ilqueste partite le aveva sofferte prima e adesso possiamo dire che è uncresciuto.Garnacho e Danilo? Sicuramente Danilo, Rrahmani è un difensore affidabile, Juan Jesus è stato ormai recuperato, Danilo è importante, perché serve un innesto in difesa.