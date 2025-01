Juventusnews24.com - Ledonne Giana Erminio, è ufficiale il trasferimento del centrocampista: i dettagli e il comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, èildelclasse 2004: idell’operazione e ilNicolòlascia la Juventus Next Gen e si trasferisce in prestito fino al termine di questa stagione alla. Ilandrà così a caccia di continuità dopo una prima parte di stagione complicata.– A.S.comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò, che arriva in prestito secco dalla Juventus fino al 30 giugno 2025. Trequartista classe 2004, cresce nel settore giovanile bianconero e gravita nell’orbita delle Nazionali giovanili, debuttando nella Nazionale U16 all’età di 15 anni. Nella stagione 2023/24 gioca in prestito alla Pianese in Serie D, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato con 10 gol e 11 assist in 37 presenze, rivelandosi come uno dei giovani più determinanti della categoria.