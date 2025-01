Lettera43.it - La posizione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia

Inil 26 gennaio 2025 si terranno le elezioni presidenziali. Cinque i candidati e un vincitore scontato: Aleksander Lukashenko, presidente e de facto dittatore del Paese che tiene in pugno ormai dal 1994. Le ultime elezioni, segnate dall’esclusione di 10 candidati dell’ope accuse di manipolazione dei risultati, portarono nel 2020 a proteste di massa in. Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opdemocratica in esilio, ha definito il ritorno alle urne dei bielorussi «una farsa», sottolineando che «le cosiddette elezioni del regime bielorusso oggi non soddisfano alcuno standard democratico». È di questo avviso anche il.Strasburgo: «Inclima di costante oppressione»Alexander Lukashenko (Getty Images).«Insi assiste a un deterioramento delladei diritti umani, segnata da un clima di costante oppressione.