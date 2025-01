Puntomagazine.it - Italia, un paese diviso: miliardi ai Paperoni mentre la povertà morde milioni di famiglie

Inforte diseguaglianze di ingiustae forte ricchezza immeritata ai più abbienti. La ricchezza cresce per pochi Nel 2024, l’ha visto un aumento vertiginoso della ricchezza dei suoi miliardari, con un incremento complessivo di 61,1di euro – una crescita di ben 166al giorno. Una concentrazione impressionante che porta la ricchezza complessiva dei 71ni a 272,5di euro. Questo scenario contrasta drammaticamente con un quadro di forte preoccupazione per le disuguaglianze sociali, evidenziato dall’ultimo rapporto di Oxfam, intitolato “Diseguaglianza:ingiusta e ricchezza immeritata” presentato in occasione del Forum Economico Mondiale di Davos.Unspaccato: la ricchezza cresce per pochi, lasi allargaSecondo i dati riportati da Oxfam, oltre 2,2dine – pari a 5,7di persone – vivono inassoluta, una situazione rimasta stabile nel 2023 nonostante l’apparente ripresa economica.