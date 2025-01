Quotidiano.net - Israele, maxi operazione militare in Cisgiordania. Netanyahu: “Si chiama Muro di ferro. E non finisce qui”

Roma, 21 gtennaio 2025 – Sono passati pochi giorni dall’inizio della tregua nella Striscia di Gaza, ma la tensione in Medio Oriente resta altissima. L’esercito israeliano e lo Shin Bet hanno annunciato di aver lanciato un'antiterrorismo a Jenin, in. Un drone ha attaccato la città. I residenti palestinesi hanno riferito di allarmi in seguito all'arrivo di una forza speciale israeliana e di veicoli dell'Idf entrati dal checkpoint di Dotan. Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che due persone sono state uccise, almeno 25 i feriti. This image grab from handout video footage released by the Israeli Government Press Office (GPO) shows Prime Minister Benjamingiving a televised address in Jerusalem on January 18, 2025. The Israeli prime minister on January 18 said that Israel reserves the right to resume fighting in Gaza with US support, as he pledged to bring home all hostages held in the Palestinian territory.