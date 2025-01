Juventusnews24.com - Danilo Juve, svolta clamorosa nel futuro del difensore: niente Napoli! Il brasiliano ha scelto questo club

di RedazionentusNews24: ilha cambiato idea!, diventerà un nuovo giocatore del FlamengoSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X,neldi. Ilnon andrà al. L'ormai ex capitano dellaha cambiato idea, spinto anche dalla volontà della famiglia, e sembra voler fare ritorno in Brasile, per diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Ilavrebbe peraltro battuto la concorrenza del Santos.