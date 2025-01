Anteprima24.it - Cinema e audiovisivo, online il bando del Comune di Napoli

Tempo di lettura: 4 minutiÈsul sito web istituzionale deldiil nuovo avviso pubblico a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva etografica, che effettueranno riprese in città nel biennio 2025-2026. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 300 mila euro, suddivisa in quattro categorie in base al budget di ciascun progetto da realizzare e al periodo delle riprese, l’avviso pubblico è rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, che scelgonocome set ideale per i loro nuovi lavori: lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere seriali, videoclip musicali, spot pubblicitari, shooting di moda, web content, singole puntate di reality o di programmi tv. La concessione dei contributi avverrà fino alla misura massima prevista per ogni categoria indicata nel, a copertura delle spese sostenute per il pagamento di: tariffa per le aree di sosta regolamentate a tariffa oraria gestite dalla Società ANM; canone di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico nelle aree di competenza deldi; canone sostenuto per le riprese negli immobili e nei siti del patrimonio immobiliare deldi